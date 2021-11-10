В Череповце добровольцы кормят бездомных

В Череповце поддерживают бездомных. К проекту приглашают присоединиться добровольцев.

В воскресной школе на Советском начали готовить обеды для бездомных

, сообщает группа добровольческого служения "Благосердие" ВКонтакте. Добровольцы передают еду в центр «Забота». Продуктами и деньгами помогают неравнодушные череповчане.

Инициатором благотворительного проекта стал настоятель архиерейского подворья Воскресенского собора иеромонах Нил.

«Мы кормим чуть больше 50 человек. В меню первое и второе, несколько видов салата. Еще привозим фрукты, консервы, продукты быстрого приготовления, мясные изделия. Обычно обеды готовим в первую и третью неделю месяца. График может немного меняться, в зависимости от того, когда могут прийти добровольцы», — сообщила сотрудница Череповецкой епархии Светлана Поцелуева.