Мэр Череповца гордится новыми окнами Художественного музея

Обновленное здание не может не радовать взгляд. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Мэр Череповца Вадим Германов похвастался новыми окнами. В Художественном музее заменили все окна, сообщил он на странице ВКонтакте. Как оказалось, старые прослужили более века - с момента строительства здания в 1907 году. Как положено на исторических зданиях, новые рамы сделали точь-в-точь. "Они в мельчайших деталях соответствуют оригинальным окнам. Интересная особенность здания - каждый проем имеет свои размеры, поэтому изготовители с ювелирной точностью выполняли наш заказ", - комментирует градоначальник.

Фасад здание Художественного музея буквально вылизан - он стал светлее. Кладке удалось вернуть оригинальный цвет. Разрушившиеся элементы восстановлены, появились водосточные трубы с красивыми навершиями, отремонтирована крыша. Вадим Германов не скрывает удовлетворения: "Теперь мы видим здание на Советском проспекте, 30А таким, каким его видел Иван Андреевич Милютин и жители города в начале XX века".

Здание, в котором находится Художественный музей Череповца, - одно из самых узнаваемых строений в самом сердце города. Он выполнено из красного кирпича и богато украшено. В начале XX века в нём размещались Торговые ряды и Череповецкое отделение Государственного банка России. В 1992 году историческое здание передали музею.