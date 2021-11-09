Часть вологжан во время пандемии стали жить лучше

Некоторым вологжанам и такие авто - по карману. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вологжане в период пандемии отправились за дорогими и очень дорогими автомобилями. Количество роскошных покупок в Вологодской области выросло на 35%, в то же время по России - на 22%.

Пандемия коронавируса по-разному повлияла на вологжан. По данным Вологдастата, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году существенно снизились. Однако меньшинство, напротив, стало жить лучше.

Об этом сообщает портал Город Во со ссылкой на «ФинЭкспертизу». О хорошей жизни меньшинства говорит тот факт, что вологжане потянулись за дорогими и очень дорогими автомобилями. Согласно информации, которую приводят специалисты, в 2020 году на Вологодчине было приобретено 410 легковых автомобилей премиум-класса. Из них 379 — стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей и 31 — стоимостью выше 10 миллионов. Это на 35 % больше, чем было куплено в 2019 году.

Для сравнения: в целом по России в 2020 году машин премиум-класса было куплено на 22% больше, в в Северо-Западном федеральном округе — на 26%.