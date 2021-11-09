В Вологодской области продолжаются смерти от коронавируса

В Вологодской области растет число умерших и заболевших ковидом. По данным, опубликованным на федеральном портале стопкоронавирус.рф, за сутки на 9 ноября в Вологодской области ковид подтвержден у 389 человек, лишь 281 выздоровело. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось 81729 человек, 72330 выздоровело.

За последние сутки от ковида скончались 13 человек. Общее число летальных исходов составляет 2272. Коэффициент распространения в регионе - больше единицы. При этом до коллективного иммунитета далеко - провакцинировано лишь 50 процентов вологжан.