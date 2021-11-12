Сокольчанин попытался ограбить офис центра микрофинансирования

Гражданин Канаев в Соколе решился на страшное: днем 27 октября 2020 года он у офиса микрофинансовой организации надел на голову трикотажную шапку с прорезями для глаз, вооружился ножом и зашел внутрь. Там он направил острие ножа в сторону менеджера по работе с клиентами и сказал: «Это ограбление!»

В этот же день около 22:30 Канаев у квартиры на улице Советской в Соколе попросил у знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить. Когда он передал ему телефон и ушел в квартиру. Канаев благополучно сбежал, прихватив телефон.

Однако ему пришлось предстать перед судом. На предварительном следствии он сообщил, что во время отбывания наказания он познакомился с Л., который подобным образом напал на центр микрофинансирования на ул. Добролюбова в г. Соколе.

Этот "подвиг" он и повторил, напившись: забрал из тайника нож, сделал им прорези для глаз в своей шапке, попросил таксиста отвезти его к дому № 6 на ул. Добролюбова. Зайдя в тамбур здания, он натянул на лицо шапку, достал из кармана нож, зашел в офис центра микрофинансирования и сказал сидевшей за столом женщине: «Давай деньги!» Женщина встала со стула и стала звать на помощь. Тогда он убежал, вернулся в такси, на котором уехал.

Лишившийся телефона сокольчанин рассказал, что тем вечером молодой человек по имени Руслан, которого ранее он видел у своего соседа, постучал ему в двери. Руслан подал ему две бутыли со спиртом и попросил разбавить водой. Он выполнил эту просьбу. Через некоторое время Руслан снова постучал, попросил телефон. Он дал ему телефон и ждал, когда Руслан дозвонится. Но Руслан попросил у него сигарету и., пока он ходил в квартиру, Руслан сбежал. На следующий день он узнал, что его телефон Канаев продал его же соседу. Мобильный телефон ему вернули сотрудники полиции.

Сокольский районный суд по ч. 2 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 160 УК РФ путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и предыдущему приговору назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, обжалуется осужденным, сообщает пресс-служба судов.