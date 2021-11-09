Череповчанина остановили при краже ковид-тестов

Фото: пресс-служба Росгвардии

Череповчанина схватили при попытке украсть медикаменты. Бойцы Росгвардии выезжали в одно из учреждений здравоохранения на Октябрьском проспекте Череповца.

На месте оказалось, что один из пациентов хотел похитить лекарственные средства, но был остановлен на месте. Он воспользовался оставленным в дверях ключом и вошел в кабинет поликлиники. Мужчина забирал из шкафа различные специализированные медикаменты, когда вернулся хозяин.

Как выяснилось, мужчина покушался на медикаменты общей стоимостью свыше 70 тысяч рублей.

Как сообщает портал Город Че, это были различные специализированные медсредства для лечения и диагностики коронавируса. По некоторым данным, в том числе были тесты на антитела (SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ № РЗН 2020/10389 - набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2).

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, нарушитель задержан, его личность установлена. Он пояснил, что искал спирт, но не обнаружил и решил взять что есть. С 42-летним мужчиной будет разбираться полиция.