Вологжанка на автомобиле сбила полицейского и пойдет под суд

Вологжанка сбила полицейского на своей машине. Ей грозит суд. Следственным отделом по г. Вологда СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

56-летняя жительница областного центра, управляя транспортным средством, совершила наезд на полицейского

Как сообщает СУ СК ПФ, инцидент произошел утром 24 августа 2021 года. Женщина ехала на легковом автомобиле, ее остановил сотрудник ОГИБДД. Полицейский потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством, но женщина, не желая контактировать с сотрудником, намереваясь уехать, начала движение и сбила представителя власти.

В результате полицейскому были причинены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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