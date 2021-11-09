Лобовое столкновение двух вазовских десяток произошло на выезде из Вологды

Спасатели доставали пострадавших из искореженных авто. Онлайн-Вологда ВКонтакте.

На выезде их Вологды столкнулись две отечественные "десятки". ДТП произошло 8 ноября поздно вечером на Московском шоссе. Подробности рассказали в городском отделе ГИБДД.

ЧП случилось в 23:35 возле дома № 50 «А» по Московскому шоссе.

26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 выезжал из города, но потерял контроль над управлением легковушки, машину вынесло на встречку, там ехала ВАЗ 2110. Произошло лобовое столкновение. За рулем второй "десятки" находилась 40-летняя автомобилистка.

Оба водителя, а также 37-летний пассажир женщины-водителя и 19-летний пассажир юноши получили травмы. Трое пострадавших доставлены в травматологию, один — 26-летний водитель — в травмпункт.

По словам очевидцев, на место прибыли спасатели - им пришлось доставать водителя из искореженной машины с помощью специнструментов.