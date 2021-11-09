В Череповце горели строительные вагончики возле торгового центра

В Череповце горел контейнер для отдыха рабочих на Октябрьском проспекте. От него огонь перекинулся на строительные вагончики у ТЦ "Мармелад".

Об этом сообщает ГУ МЧС по Вологодской области. ЧП случилось 8 ноября в 21 час 35 минут. Горел крупногабаритный металлический контейнер, в котором оборудовано помещение для отдыха рабочих.

В итоге полностью сгорело все имущество в контейнере. От высокой температуры повреждены рядом стоящие вагончики с находившимся в них имуществом.

Причиной возгорания специалисты называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На ликвидации были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

Площадь пожара составила 32 квадратных метра.