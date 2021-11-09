В Вологодской области охотник застрелил племенного быка

Охотник может отправиться в колонию. Кроме того, он должен возместить ущерб.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Вологодской области охотник-неудачник застрелил соседского быка. За такую выходку вологжанин может отправиться на перевоспитание в колонию.Об этом сообщает пресс-служба бластного УМВД.
В райотдел полиции обратился 47-летний мужчина, занимающийся животноводством.
Фермер сообщил, что у него из хозяйства около деревни Верховье сбежала часть стада. В итоге животных он нашел, но один бык пропал. Его разделанную тушу он обнаружил в поле.
Под подозрение попал 61-летний местный житель, промышлявший охотой, сосед. Он сознался в убийстве быка. Мужчина, отправившись на охоту, встретил животных в поле. Одного из них он добыл, выстрелив в голову, разделал тушу и забрал мясо.
Быка фермер оценил в 126 тысяч рублей.
Кроме того,соседу грозит срок 0 до двух лет колонии.