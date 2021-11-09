Вологжане подарили череповчанам новый тротуар

В Череповце подрядчик за свой счет построил 40-метровый тротуар для жителей. Как сообщает официальный сайт города, тротуар шириной два метра и длиной 40 метров появился вдоль домов № 52 и 52-а на улице Рыбинской.

Раньше люди ходили по узкой дорожке с подсыпкой, намеревались сделать гостевую парковку с тротуаром, но по просьбе жителей изменили проект и довели тротуар до садика.

Во время работ эту дорожку случайно повредили. Благодаря поддержке благотворителей удалось не только восстановить дорожку, но и сделать тут нормальный тротуар. Благотворителем стало предприятие из Вологды «ПКТ Строй».