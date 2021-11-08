В Вологодской области озвучены цифры выполнения плана по вакцинации

В Вологодской области озвучены цифры вакцинированных. Губернатор Олег Кувшинников сообщил, что на 8 ноября первым компонентом вакцины в Вологодской области привиты 413 тысяч человек, а вторым компонентом — 366 тысяч. Такие данные прозвучали на оперативном совещании.

«Это практически 50% от плановых показателей. Этого недостаточно», — сообщил он. Напомним, для выработки коллективного иммунитета необходимо привитых не менее 80 процентов.

"Вакцинация – единственный способ защитить себя и близких. 99 процентов в тяжелейшем состоянии и на ИВЛ - не привитые", - заявил губернатор со ссылкой на мировых экспертов. Он отметил, что темпы вакцинации в последнее время выросли в разы. Особенно много желающих в Вологде. Поэтому с 9 ноября начнет работу новый прививочный пункт в центре города. Он будет расположен в концертном центре "Русский дом". Там можно сделать и 1, и 2 прививку.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщает о более высоком уровне вакцинации горожан: план по вакцинации от коронавируса в Череповце выполнен на 60 процентов. Прививку сделали уже более 123 000 череповчан.

Всего в регионе развернуто 146 прививочных пунктов. По словам губернатора, они обеспеченны двухсуточным запасом вакцины. Напомним, однокомпонентную вакцину Спутник Лайт используют только для ревакцинации - через 6 месяцев после прививки двухкомпонентным Спутником.

В ряде районов региона - Вытегорском, Великоустюгском и Тарногском, активизировались противники QR-кодов. Они протестуют против принудительной вакцинации и ущемления прав, связанных с использованием QR-кодов.

Федеральный бюджет выделяет помощь Вологодской области для борьбы с опасным заболеванием. Так, 64 млн рублей выделено на покупку концентраторов кислорода. Сейчас объем необходимого медицинского кислорода составляет 8 тонн в сутки: 88 человек находятся на ИВЛ, 848 человек - на кислородной поддержке. Губернатор поручил областному департаменту здравоохранения в кратчайшие сроки закупить кислородный концентратор, способный производить 1 тыс. литров кислорода в минуту.

Вскоре в регион придут 94,5 млн рублей на бесплатные препараты от ковида для проходящих лечение на дому.