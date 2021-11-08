У Ферапонтова монастыря замечены козы-скалолазы

Фото Музей фресок Дионисия ВКонтакте

В окрестностях Ферапонтова монастыря появились козы. Животные ловко скачут по рельефу стен, чем немало поражают туристов. Впрочем, эта новая достопримечательность оказалась вовсе не так и нова.

Паблик Музея фресок Дионисия рассказал в соцсети: “Несколько веков назад в монастырском хозяйстве животноводство было второй по значению, после земледелия, статьей дохода. В Описи имущества Ферапонтова монастыря за 1673 год читаем: «…коз и козлов болших и малых 24»; уже в Описи за 1747 год: «…шесть коз да козел…, да в селе Бородава – козел, да две козы»; в Описи 1751 года: «… козел один, коз четыре, сегодных козлят пять…»".

Фото Музей фресок Дионисия ВКонтакте

Надо сказать, встреча с козами, разгуливающими словно священные коровы в Индии свободно и беспрепятственно, очень радует туристов, прибывших, как правило из городов. Передвигаются рогатые обитатели небольшой стайкой.

Козоводы предупреждают: забытые вещи, например, журналы или пакеты, могут быть подобраны животными и испорчены: это жвачное животное. Однако любая встреча с этими животными на Кирилловской земле - это добрый знак и хорошие кадры на память.