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Общество8 ноября 2021 13:36

Мини-экскаватор будет убирать улицы Череповца

По мнению мэра, после тяжелой строительной техники город выглядит как после танкового сражения
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

Парк техники Череповца пополнился мини-экскаватором. Техника Kubota покорила сердца череповчан: такого в городе еще не было! Малыш два метра в высоту, весом в 980 кг, будет использоваться в парках, пешеходных дорожках и узких пространствах.

О пополнении похвастался мэр города Вадим Германов в соцсетях: "Он умеет все, что и большой экскаватор. Во время тестовой поездки прохожие останавливались и просили пустить «порулить»". Компактная техника не будет портить озеленение и элементы благоустройства.