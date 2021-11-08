Из-за проблем с электричеством в Вологде встала котельная

Фото 20 ноября 2020г Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 7 ноября произошло ЧП на Западной котельной, что расположена на Окружном шоссе, 13: с 15:00 вологжане остались без тепла и горячей воды. Как сообщила Единая диспетчерская служба города, кратковременное отключение произошло из-за снижения напряжения в электросети.

Тепло удалось вернуть в дома жителей микрорайона ПЗ-23 и улицы Ленинградской, по официальным данным, к 18:00. На данный момент теплоснабжение работает в плановом режиме.

Проблемы с этой котельной возникают нередко. Напомним, год назад там произошел взрыв. Без тепла осталась 41 тысяча человек.