Еще 390 вологжан слегли с COVID-19 за один день

На Вологодчине за минувшие сутки по состоянию на 8 ноября официальный диагноз COVID-19 поставили еще 390 пациентам. 7 ноября наблюдалось максимальное значение за все время пандемии - 396 заболевших вологжан. Еще 9 человек скончались от опасного вируса.

В России ситуация тоже неутешительная, пиковое значение в 41 335 зараженных человек за 24 часа зафиксировали 6 ноября, при этом предыдущее максимальное значение было меньше года назад во вторую волну, 24 декабря заразились 29 935 россиян. 8 ноября за одни только сутки умерли от коронавируса 1190 жителей РФ.

На сегодняшний день, в вологодском моногоспитале размещено 720 ковидных пациентов, 67 в тяжелом состоянии, большинство - пенсионеры: от 59 до 69 лет - 249 человек, старше 70 лет - 270 человек. В областной детской больнице размещено 12 детей и с ними 6 заразившихся взрослых. В роддоме лежит 31 вологжанин, включая 5 детей.