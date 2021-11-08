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Спорт8 ноября 2021 11:54

Уроженка вологодской деревни стала чемпионкой мира

В Чемпионате мира по бодибилдингу приняли участие 200 спортсменов только из России
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Ярославской областной федерации бодибилдинга

Фото со страницы Ярославской областной федерации бодибилдинга

Жительница Вологды Екатерина Левичева стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Девушка оказалась лучшей в категории Wellness Masters до 166 см. Соревнования FBB World Champioships 2021 прошли в начале ноября в Испании. Из России в чемпионате приняли участие две сотни спортсменов, выступать им пришлось без флага и гимна - под музыку Чайковского. Екатерина работает фитнес-тренером.

Победительницу поздравил глава Вологодского района на своей страничке в соцсети: Екатерина родилась в деревне Березник и ходила в местную школу, где активно занималась спортом и была лучшей волейболисткой. К поздравлениям присоединился классный руководитель, учитель физкультуры, Сергей Мисенин: "Березниковская школа гордится тобой, Катя!" Спортсменка в ответ поблагодарила учителя за вклад в ее жизнь и будущее, которое стало настоящим. "Мой вклад 1%, остальное, это ты сама и другие тренеры! Спасибо за добрые слова!", - заметил Сергей.

Екатерина написала в соцсети: «Пусть мой путь будет кому-то примером… Чемпион мира - это звание, звание за упорство, характер, неистовое желание, за гены, данные родителями. И на этом пути ты можешь быть сломлен, а можешь быть надломлен, но встать и идти, идти напролом, не теряя себя, укрепляя веру в себя».