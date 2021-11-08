В череповецком кафе администратор одним ударом нанес травму стоимостью 200 тысяч рублей

Дело дошло до суда: за сломанный нос посетительницы администратор кафе заплатит 200 тысяч рублей. В Череповце городской суд вынес решение по инциденту в кафе «Деревяшка», который случился 24 июля 2021 года. В кафе отдыхали две семейные пары. В итоге одна из женщин поссорилась с официанткой, конфликт перешел в рукопашную. На помощь коллеге пришел администратор. Он умудрился нанести удар посетительнице ногой. Он пришелся в лицо, сломав ей нос.

Женщина рассказала, что они уже собрались домой, муж ушел в туалет. В это время к ней подошли пятеро мужчин и предъявили претензии, что ее супруг приставал к официантке.

Поэтому женщина начала скандалить с официанткой, схватив ее за волосы. Когда наклонилась, то получила удар ногой в переносицу.

Сейчас рана зажила, но на носу образовался рубец: женщине нужна косметическая операция - рубец можно убрать только хирургическим путем...

Администратор свою вину отрицал. По его словам, он пришел с разборками когда нос уже был разбит. Возможно, женщина сама запнулась и ударилась носом обо что-то.

Однако суд согласился с мнением обвинения и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и, учитывая срок его содержания под стражей (3 месяца 2 суток), полностью освободил его от отбывания наказания. С осужденного в пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, сообщает пресс – служба судов области.