Поймали водителя, сбившего пенсионерку в Белозерске

В Вологодской области поймали водителя, сбившего пенсионерку. 58-летний мужчина дал показания полиции.

ДТП произошло 6 ноября на парковке на улице Свободы в Белозерске. ЧП попало на камеры видеонаблюдения. Там видно как водитель на "Фольсквагене" двигался задним ходом и сбил женщину. Он вышел из автомобиля, помог подняться и уехал. 79-летняя пенсионерка оказалась в больнице, но без его помощи.

Были начаты розыскные мероприятия, которые легко нашли нарушителя. 58-летний мужчина был доставлен в полицию, на него составлены административные материалы, решается вопрос о наказании.