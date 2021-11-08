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Происшествия8 ноября 2021 10:12

Поймали водителя, сбившего пенсионерку в Белозерске

Женщина находится в больнице
Иван Чухнин
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В Вологодской области поймали водителя, сбившего пенсионерку. 58-летний мужчина дал показания полиции.

ДТП произошло 6 ноября на парковке на улице Свободы в Белозерске. ЧП попало на камеры видеонаблюдения. Там видно как водитель на "Фольсквагене" двигался задним ходом и сбил женщину. Он вышел из автомобиля, помог подняться и уехал. 79-летняя пенсионерка оказалась в больнице, но без его помощи.

Были начаты розыскные мероприятия, которые легко нашли нарушителя. 58-летний мужчина был доставлен в полицию, на него составлены административные материалы, решается вопрос о наказании.