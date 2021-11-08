Три снаряда нашли в Вологодской области

ОМОНу пришлось потрудиться: сразу три снаряда найдены в Вологодской области. Первый снаряд был найден в Вологодском район возле деревни Волмино. Местные жители при проведении земляных работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН. Как оказалось, это 76-мм снаряд, он не представлял опасности для окружающих. Еще один снаряд нашли в Череповце за гаражами на улице Беляева. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Череповца. Там нашли еще один пдобный боеприпас.

Как оказалось, это ржавые артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Все они будут уничтожены, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.