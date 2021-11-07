В Вологде утки умирают из-за грязных стоков

Фото со страницы депутата

Департамент горхозяйства Вологды инициировал проверку воды в речке Евковке, что течет на юго-восточной окраине города и впадает в Шограш, а Шограш - в Вологду. Результаты неутешительные - вода ужасно грязная. Об этом сообщил депутат Гордумы Михаил Тихомиров: «На границе с Вологодским муниципальным районом (500 м по течению реки ниже места сброса загрязненных сточных вод по улице Архангельской, дом 27) выявлены превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям». Именно избранник вологжан сумел добиться ответа от Администрации города.

Эксперты аккредитованной лаборатории заявили, что реку загрязняют хозяйственно-бытовыми сточными водами с территории Вологодского района. В начале ноября в Вологде шокированные жители обнаружили десятки трупов уток в реке Евковке... Кто же ответит за уничтожение экологии? "Скоро вся природа погибнет, и мы отравимся!", - пишут в комментариях вологжане.

Местные жители утверждают, что там несколько лет пахнет канализацией, а стоки текут прямо по дороге: "Писали уже не один год, никакой реакции, только отписки, что это Вологодский район. А там молчат". Администрация Вологодского района отметила, что их специалисты из отдела охраны окружающей среды проверяют достоверность информации: проводится административное расследование по выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства.