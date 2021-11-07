Биг-Бен, Эйфелева, Останкинская и Пизанская башня появились под Вологдой

Фото: администрация Вологодского муниципального района

В Вологодском районе скоро откроется новая туристическая точка: придорожный сервис у деревни Нефедово на трассе "Вологда – Медвежьегорск" решили оформить уменьшенными копиями мировых достопримечательностей, а также гостиницей в виде Ноева ковчега. Об этом рассказал глава района Сергей Жестянников 5 ноября.

Местный предприниматель Атом Григорян скупает металлолом: из него уже созданы Биг-Бен, Эйфелева, Пизанская, Останкинская башни, а также гора Арарат, которые расположились недалеко от Кубенского озера. Только на три башни ушло 100 тонн металла. Эйфелеву высотой 18,5 метров создавали в течение 2 месяцев. Точность - потрясает. У восьмиэтажной башни из Пизы наклон, как и у настоящей – 3°54'.

Таким образом путешественники могут не только отдохнуть и перекусить, но и, например, сделать необычные фото, что увеличит турпоток и сделает путь веселее. Глава района обсудил с бизнесменом возможность установки зарядной станции для электроавтомобилей: «Направление весьма перспективное. Сервис располагается по пути туристического потока в Кириллов. Глава Кирилловского района уже подтвердил свое намерение установить ЭЗС на территории местной гостиницы. С учетом открывшейся в октябре электрозарядки на АЗС вблизи поселка Майский, мы можем говорить о формировании первого электрического маршрута Вологда – Кириллов».

Вологодский район достиг предварительных договоренностей по развитию сети электрозарядных станций на каждом из направлений федеральных трасс.

Напомним, что на трассе Вологда-Новая Ладога есть музей ретро-автомобилей.