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Происшествия7 ноября 2021 17:59

В Белозерске водитель сбил 79-летнюю старушку и скрылся

Но сначала помог пострадавшей подняться на ноги
Евдокия САХАРОВА
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В Белозерске на парковке у дома №9 по улице Свободы в субботу, 6 ноября, в два часа дня произошло ДТП с участием пожилой женщины. Неизвестный на "Фольксваген Поло" сначала сбил 79-летнюю пенсионерку при движении задним ходом, потом вышел из машины и вместе с очевидцами помог ей подняться, а потом скрылся с места аварии.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Теперь нарушителя разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области. Пострадавшей женщине пришлось обратиться в больницу.