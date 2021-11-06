Перевозчик, автобус которого попал в ДТП с 22 пострадавшими, был оштрафован

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В Вологодской области вынесен приговор по беспрецедентному ДТП.

Междуреченский райсуд вынес решение в отношении перевозчика ООО «Междуречье Авто», автобус которого попал 14 августа.

Автобус «Неоплан», следовавший в Москву с паломниками, в ночное время во Владимирской области врезался в грузовик «Ман» с полуприцепом.

Травмы получили 22 человека из 47, находившихся в салоне. Большинство их ехало в Москву поклониться иконе Матроны Московской.

Была назначена поверка транспортного предприятия. Прокуратура выявила серьезные нарушения, в частности, не соблюдался по продолжительности рабочего дня водителей, превышавшего 10 часов. Также перевозчик не обеспечил предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры сотрудников.

Суд пришел к выводу, что компания не соблюдала требования постановления правительства РФ о лицензировании перевозчиков. Представители «Междуречье Авто» в заседание не явились. С учетом отсутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств, фирме назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.