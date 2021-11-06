Обычная рабочая неделя на Вологодчине начнется 8 ноября

С 8 ноября на Вологодчине завершается нерабочая неделя. С понедельника предприятия и организации возобновят работу в прежнем режиме, однако необходимо соблюдать санитарные требования.

Школы и техникумы области также вернутся к привычному графику и продолжат образовательный процесс в очном формате, за исключением классов и групп, которые находятся на карантине. Сейчас на карантин выведено 385 классов в 130 школах области, 62 группы в 18 образовательных учреждениях региона.

На предприятиях и организациях рекомендовано не допускать людей с симптомами ОРВИ и гриппа. Вологжан 60+ просят придерживаться режима самоизоляции и перейти на дистанционный режим работы.

Система QR-кодов продолжит свое действие. Вологжане могут посещать общественные места, учреждения культуры, а также проходить профосмотры, диспансеризацию, получать плановую медпомощь только при наличии QR-кода о вакцинации, сертификата о перенесенном заболевании или соответствующих справок от врача, ПЦР-теста, срок действия которого 72 часа.