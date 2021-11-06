Череповчанка взяла кредит и лишилась 1860 000 рублей

Доверчивая пенсионерка из Череповца отдала мошенникам 1 860 000 рублей.

Женщина 59-лет поверила звонившему: мужчина представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что от её имени уто то собирается взять кредит. Встревоженная женщина, доверяя звонившему, срочно оформила кредит в размере 1 миллиона 560 тысячи рублей. В банке она сумела обналичить в торговом центре 521 тысячу и перевела деньги на счет, который ей продиктовал собеседник.

В другом торговом центре она сумела обналичить 1 миллион рублей из кредитных денег и сняла денежные средства с кредитных карт.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, 1 миллион 860 тысяч он перевела мошеннику через банкомат. В итоге женщина осталась без денег и с крупным кредитом на руках. Она поспешила в полицию.