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Происшествия6 ноября 2021 15:16

В Вологде вечером горела бывшая типография

Из-за неосторожности людей пожарные областного центра выезжали три раза
Иван Чухнин
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В Вологде горела бывшая типография. Возгорание произошло на 3 этаже пятиэтажки на Челюскинцев, 1.

ЧП случилось 5 ноября около 20:00. Огнем повреждена оконная рама и утеплитель на площади 3 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба МЧС области, причина - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В ликвидации задействованы 10 единиц техники, 27 человек личного состава», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Кроме того, в пятницу в Вологде в подсобном помещении на первом этаже здания на улице Маяковского, 24б, загорелись матрас и бытовой мусор.

В дачном доме в СНТ «Рябинка-1» неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию кровли на площади 12 квадратных метров. Огонь повредил наружную и внутреннюю отделку дома.