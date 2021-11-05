Судно "Персей" загорелось во время ремонтных работ в порту Вологды

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде в порту горело судно. Тушить известное вологжанам и туристам экскурсионно-прогулочный кораблик «Персей» выезжали пожарные.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

О ЧП рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. ЧП случилось 5 ноября около полудня. На территории речного порта шел ремонт «Персея». Пожар бушевал внутри салона - выгорели перегородки, повреждена находящаяся там мебель.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

По предварительным данным причиной пожара на борту судна могло стать проведение ремонтных огневых работ. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На ликвидации пожара работали 2 звена, были задействованы 20 человек и 6 единиц техники.