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Происшествия5 ноября 2021 15:48

Судно "Персей" загорелось во время ремонтных работ в порту Вологды

Его тушили 20 человек
Иван Чухнин
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде в порту горело судно. Тушить известное вологжанам и туристам экскурсионно-прогулочный кораблик «Персей» выезжали пожарные.

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

О ЧП рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. ЧП случилось 5 ноября около полудня. На территории речного порта шел ремонт «Персея». Пожар бушевал внутри салона - выгорели перегородки, повреждена находящаяся там мебель.

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

По предварительным данным причиной пожара на борту судна могло стать проведение ремонтных огневых работ. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На ликвидации пожара работали 2 звена, были задействованы 20 человек и 6 единиц техники.