Вологжанка с собакой нашла на улице банковскую карту и воспользовалась ею

В Вологде сотрудники уголовного розыска поймали воровку: женщина расплачивалась чужой банковской картой, найденной на улице.

47-летний мужчина пришел в отдел полиции Вологды: у него пропали 8 тысяч рублей с банковской карты, которую он потерял.

Сотрудники уголовного розыска сумели вычислить вора. Это ранее не судимая 41-летняя вологжанка. Полиции она прояснила, что нашла банковскую карту на ул. Машиностроительной, когда гуляла с собакой. Она не смогла сдержаться: близился ее день рождения, а значит, можно себя побаловать. Женщина в нескольких магазинах приобрела продукты и алкоголь. При этом на видео заметно, что при оплате вологжанка рукой прикрывала банковскую карту.

За чужой счет женщине особо попраздновать не удалось. Против нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции за такое преступление серьезные: лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Банковская карта полицией возвращена законному владельцу. А 8 тысяч рублей вологжанка пообещала вернуть в ближайшее время.

Напомним, банковская карта является собственностью банка.