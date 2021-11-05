Чуда не произошло: еще 10 умерших вологжан от коронавируса

По данным на 5 ноября, на Вологодчине за последние сутки зафиксировано 389 новых заболевших, 258 человек выздоровело, 10 смертей.

Итого: с начала пандемии 80 159 случаев заболевания, сейчас болеют 6690 вологжан.

Излечились 71 236 человек, погибли от опасной инфекции 2 233 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В Вологодской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 30 ноября 2021 года включительно.

5 ноября в 17:00 в прямом эфире губернатор Олег Кувшинников сообщит о первых итогах нерабочих дней. В Москве нерабочая неделя не будет продлена, там наметилась стабилизация.