Пропавшие отец с сыном наделали шума в Усть-Кубинском районе

В Усть-Кубенском районе пропали 4 ноября отец с сыном: 13-летний подросток и 33-летний мужчина. Они отправились на лодке на Кубенское озеро и до темноты не вернулись, родные забили тревогу. Была организована поисковая операция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, на поиски в озеро и на прочесывание береговой линии вышли сотрудники областной аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательной службы Усть-Кубинского района.

После полуночи поиски были прекращены - 5 ноября, в 00:10, рыбаки вернулись домой самостоятельно.