Губернатор Вологодчины подведет итоги нерабочих антиковидных дней

Будет ди продлен режим нерабочих дней на Вологодчине? Итоги антиковидных нерабочих дней подведет губернатор к вечеру 5 ноября. Традиционный эфир «ПоОКаем в сети» начнется 5 ноября, в 17.00 на площадке официального сообщества «Вологодская область» в социальной сети ВКонтакте.

"В 17:00 проведу прямой эфир, в рамках которого откровенно поговорим о ситуации с ковидом на Вологодчине. Присоединяйтесь к просмотру", - написал глава региона Олег Кувшинников на своей странице.

На вопросы вологжан ответит главный врач Вологодской областной клинической больницы №2 Андрей Пулин.

Напомним, Москва не намерена продолжать нерабочие дни, там наметилась стабилизация ситуации, однако страна бьет рекорды по смертности.