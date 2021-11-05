В Тотьме сгорел легковой автомобиль

В Тотьме сгорела машина. Сигнал поступил 4 ноября поздно вечером. Очевидец сообщил пожарным, что на улице Дачной горит автомашина. Звонок раздался в 22 часа 17 минут. Горел автомобиль ВАЗ-2110, как выяснилось, он принадлежит мужчине 57 лет.

На место выехали пожарные. Однако огонь повредил моторный отсек, салон, передние колеса. Причиной специалисты называют неисправность систем, механизмов и узлов легковушки.

В ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава., сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области.