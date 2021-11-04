В Вологде появились светящиеся ели, которые кланяются

Фото со страницы мэра города

В Вологде 3 ноября появились новые световые фигуры. Город продолжает украшаться к Новому году. Мэр Сергей Воропанов похвастался на своей страничке в соцсети: вдоль улицы Пушкинской установили «Пьяные ели». Хотя возможно, они просто кланяются: "Мое почтение". Почему бы не сфотографироваться с ними, приветствуя деревья в ответ? С асоциальным поведением фигурки ассоциаций не вызывают...

Сити-менеджер отметил, что некоторые новогодние инсталляции уже прошли тестовые запуски. Напомним, недавно в Театральном сквере установили пару лосей. Также появились снежинки, арки, танцующая пара и гирлянды.