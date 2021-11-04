Череповец за 17 миллионов рублей построил новый скейт-парк

В Череповце с южной стороны Дворца Металлургов открылся современный скейт-парк. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Бесплатно и круглосуточно - это два главных достоинства современной площадки для молодежи. Здесь можно заниматься скейтбордингом, кикскутерингом и BMX. laquo;Ребята, увлекающиеся скейтбордингом, кикскутерингом и BMX, давно просили создать центр, который позволит оттачивать мастерство на профессиональном оборудовании, а не на объектах городской инфраструктуры», - пишет мэр на странице ВКонтакте. Все работы оплачены из городского бюджета, стоимость скейт-парка - около 17 миллионов рублей. Германов разместил фотографии, где юные череповчане искусно выполняют хопы, грайнды и воллрайды. Позаботятся власти и о начинающих: в следующем году здесь будут проводиться мастер-классы по скейтбордингу и уличным танцам. Это станет возможно благодаря гранту от областного правительства.