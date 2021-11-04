Крупный ночной пожар в подъезде многоэтажки Череповца: возможен поджог

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце 4 ноября в 2:25 ночи загорелся 4 этаж в многоэтажном доме по адресу Маяковского, 13. Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области сообщила, что очаг возник в подъезде. Вероятен поджог или неосторожное обращение с огнем. К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Уничтожен диван и три деревянные тумбочки, отделка подъезда, а также сети коммуникаций на 5 этажах. Ночью спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов с помощью спасательного устройства, еще 25 человек выбрались самостоятельно.

В ликвидации возгорания участвовало 7 единиц техники и 21 человек личного состава.