В Вологодской области произошло лобовое столкновение: один погиб, двое человек госпитализированы

Фото: Управление МВД по Вологодской области

Трагедия на дороге под Великим Устюгом: один человек погиб и двое доставлены в больницу. В ДТП 4 ноября около 11:00 на 333 километре автодороги «Чекшино-Котлас-Курилово» столкнулись две иномарки.

Автомобиль «Хендай Акцент» двигался со стороны Вологды в сторону Великого Устюга, он выехал на встречку, где мчался «Рено Дастер». Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, мужчина-водитель «Хендай Акцент» погиб на месте. 51-летний водитель Рено и 34-летняя пассажирка Хендая доставлены в райбольницу.

На месте движение было затруднено. Обстоятельства смертельного ДТП уточняют правоохранители.