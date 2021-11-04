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Происшествия4 ноября 2021 15:16

В Вологодской области произошло лобовое столкновение: один погиб, двое человек госпитализированы

ДТП случилось в Великоустюгском районе
Иван Чухнин
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Фото: Управление МВД по Вологодской области

Фото: Управление МВД по Вологодской области

Трагедия на дороге под Великим Устюгом: один человек погиб и двое доставлены в больницу. В ДТП 4 ноября около 11:00 на 333 километре автодороги «Чекшино-Котлас-Курилово» столкнулись две иномарки.

Автомобиль «Хендай Акцент» двигался со стороны Вологды в сторону Великого Устюга, он выехал на встречку, где мчался «Рено Дастер». Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, мужчина-водитель «Хендай Акцент» погиб на месте. 51-летний водитель Рено и 34-летняя пассажирка Хендая доставлены в райбольницу.

На месте движение было затруднено. Обстоятельства смертельного ДТП уточняют правоохранители.

Фото: Управление МВД по Вологодской области

Фото: Управление МВД по Вологодской области