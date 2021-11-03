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Происшествия3 ноября 2021 16:54

Вологжанина-исламиста посадили на 12 лет за финансирование террористов

Мужчина также размещал в интернете пропаганду терроризма
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Управление ФСБ России по Вологодской области

Жителя Вологодской области, а именно города Бабаево, осудили за финансирование терроризма, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Вологодского управления ФСБ.

20 лет назад вологжанин перечислял деньги на счета международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Кроме того, он распространял в интернете ролики, призывающие к терроризму.

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор первой судебной инстанции - 2-го Западного окружного военного суда. Жителю Бабаево, который является приверженцем радикальных течений ислама, придется отбыть 12 лет лишения свободы, первые два года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима.