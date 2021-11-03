Череповчанин сообщил о минировании школы, где он учился 20 лет назад

36-летний житель Череповца получил 1,5 года колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение о грозящих Вологодчине крупных взрывах. Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, 8 августа череповчанин позвонил в ФСБ: якобы в Вологде, Череповце и Ярославле произойдут терракты, а он взорвет школу №4 в Вологде.

Мужчина признал вину и сообщил, что тогда вечером он выпивал с другом, смотрели футбол, говорили о жизни. Потом гость уснул, а хозяин один продолжал смотреть фильм об ограблении банков и еще какие-то видео. После этого его потянуло на преступление: в полночь он решил странно пошутить с сотрудниками ФСБ и сделал звонок.

Выяснилось, что в школе №4 мужчина учился сам. Так как мужчина оказался рецидивистом, ему назначили 1,5 года строгого режима. Приговор может быть обжалован.