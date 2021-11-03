Череповчанин до смерти избил возлюбленную, которая призналась ему в измене

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В городе металлургов 39-летний мужчина забил до смерти свою сожительницу. Трагедия произошла в период с 30 октября по 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Череповчанка призналась возлюбленному в том, что она ему изменяла. Мужчина вышел из себя и побил ее. Дама скончалась на месте. После этого он обратился к соседям, они вызвали полицию. Подозреваемого арестовали и возбудили уголовное дело. Ведется расследование.