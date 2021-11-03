В Великом Устюге сожгли объект культурного наследия "Дом Казанкова"

Так выглядит типичное историческое наследие на Вологодчине Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великом Устюге лишились объекта регионального культурного наследия. «Дом Казанкова» вспыхнул 3 ноября в час ночи. Двухэтажный деревянный нежилой дом 1917 года постройки по адресу Павла Покровского,8, уничтожен полностью: сгорел как спичка. Как сообщила пресс-служба МЧС, причиной возгорания мог стать как поджог, так и неосторожное обращение с огнем неизвестных.

Такой вид имела усадьба в 2020 году Фото: Яндекс

Местные жители рассказали, какое отношение было к объекту культурного наследия. Выяснилось, что дом был заброшенным уже как 20 лет. В последнее время он даже не был заколочен - там поселились бомжи и шпана. Особых мер, как водится в Вологодской области, для сохранения истории предпринято не было. Зато в этом году на него повесили информационную табличку с QR-кодом... Теперь же дом утрачен.

Прощай, усадьба Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Напомним, в Вологде также регулярно сгорают оставшиеся деревянные дома. 5 октября в центре города был уничтожен "Дом Шахова". Какова вероятность, что зачинщика пожара найдут? После смерти активиста-хранителя, который в течение 16 лет получал лишь отписки от властей, заниматься зданием XIX века стало некому. Теперь у чиновников еще меньше головной боли, а участок в центре города можно, например, выгодно продать.