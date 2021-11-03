В Вологде утки мрут десятками

Если вологжане не найдут причину мора, уточкам в Вологде не жить

В Вологде летом местные жители начали находить мертвых птиц: уток, воробьев и голубей. Причиной гибели части уток называли усиленное размножение из-за жары сине-зеленых водорослей - они выделяют токсичные вещества.

Однако, осенью ситуация повторилась: 2 ноября на пруду на улице Дзержинского, 2, найдены несколько десятков утиных тушек... Предварительно сообщается о 40 трупиках. Шокированные вологжане собираются жаловаться в Союз охраны птиц.

Эколог Сергей Шадрунов пригрозил обратиться во всевозможные инстанции всех уровней. Вологжанин написал Центру управления регионом: "Как же так получается, что анализы не в воде, не в погибших птицах по вашим словам ничего не нашли, а птицы гибнут??? Очень бы хотелось взглянуть на результаты анализов и чтобы сразу, а не через месяц все было проверено снова!!! Где в областной столице экологические, природоохранные, ветеринарные службы??? "