Электрик убил своего клиента отверткой и пустой бутылкой

В Великом Устюге электрик убил клиента. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета. ЧП случилось 30 октября. 46-летний электрик отправился на халтуру - починить свет в жилище у своего 44-летнего знакомого. Тот по окончанию работ накрыл стол. Так что товарищи приняли на грудь, а после поссорились.

Гость-электрик ранее был судим, он в ссоре не выдержал первый: схватил отвертку и ударил по голове хозяина. Затем он избивал его пустой бутылкой. В итоге мужчина умер на месте. Электрик задержан, ведется следствие.