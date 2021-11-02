На пляже Череповца лежала боевая граната

Фото спасательной службы

В Череповце на пляже Заречья нашли боевую гранату. Вдоль обмелевшего берега бродил местный житель с металлоискателем. Прибор запищал, череповчанин копнул песок и обнаружил боеприпас. Мужчина подумал и трогать его не стал, а вызвал на место спецслужбы.

Директор спасательной службы города металлургов Дмитрий Санакоев заявил, что по тревожному сигналу прибыл сапер из ОМОН. Боевую гранату успешно обезвредили. Есть вероятность, что кто-то пытался таким образом избавиться от боевого припаса, но предмет все равно вымыло из реки на песок.