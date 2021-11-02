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Общество2 ноября 2021 19:08

В Череповце вандалы покусились на могилы усопших

Металлические таблички с именами, по-видимому, сдали в металлолом. Теперь могилы стали безымянными...
Евдокия САХАРОВА
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Фото Евгении Скрипунцовой ВКонтакте

Фото Евгении Скрипунцовой ВКонтакте

В Череповце от рук вандалов пострадало кладбище №1. Об этом сообщили шокированные местные жители в соцсетях. Череповчанка рассказала, что приехала проведать усопших родных, когда заметила, что металлический столик исчез. Пройдясь по кладбищу женщина обнаружила, что табличек на многих памятниках нет: "От увиденного мне было больно и жутко, рядами обезличенные могилы".

Череповчане уверены: вандалов привлек металл, таблички сдали в пункты приема металлолома. Но какой же человек в здравом уме мог принять такой "лом"?

Как оказалось, вандалы - это не единственная проблема кладбища №1. Множество деревьев валит ветер, их необходимо убрать. Кроме того, захоронения страдают еще и от постоянных подтоплений.