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Происшествия2 ноября 2021 17:43

В Вологде на перекрестке Ленинградская-Кирова у машины оторвало колесо

В аварии пострадало три машины
Евдокия САХАРОВА
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Кадр с камеры baza.net

Кадр с камеры baza.net

В Вологде 2 ноября около 4 часов дня на перекрестке улиц Ленинградская и Кирова произошло ДТП. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Судя по ролику, белый "Рено Дастер" по какой-то причине двигался прямо по двойной сплошной в сторону Ленинградского моста. В результате машина врезалась поочередно в два автомобиля. После столкновения с первым, у Рено оторвало колесо: вероятно, шина попала в тиски другого транспортного средства, и ее вырвало от удара.

Внедорожник докатился до пешеходного перехода, где и остановился. Обстоятельства происшествия уточняются.

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В Вологде у машины на ходу отвалилось колесо
В Вологде у машины на ходу отвалилось колесо
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