В Вологде на перекрестке Ленинградская-Кирова у машины оторвало колесо

Кадр с камеры baza.net

В Вологде 2 ноября около 4 часов дня на перекрестке улиц Ленинградская и Кирова произошло ДТП. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Судя по ролику, белый "Рено Дастер" по какой-то причине двигался прямо по двойной сплошной в сторону Ленинградского моста. В результате машина врезалась поочередно в два автомобиля. После столкновения с первым, у Рено оторвало колесо: вероятно, шина попала в тиски другого транспортного средства, и ее вырвало от удара.

Внедорожник докатился до пешеходного перехода, где и остановился. Обстоятельства происшествия уточняются.