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Общество2 ноября 2021 16:53

Вологжане наблюдали "радиационный" туман

Иван Чухнин
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Туман как туман, только название так себе.

Туман как туман, только название так себе.

Фото: Ольга Кузнецова

В Вологодской области минувшей ночью во многих районах наблюдался туман. Его синоптики уже назвали устрашающим словом "радиационный".

Они же пояснили, что туманы в это время - обычное дело: повышается влажность воздуха, затем началась конденсация водяного пара, который и завис в воздухе. Так и появился туман.

Как пояснили синоптики, "радиационным" туман называют так не потому, что он содержит радиактивные частицы. Дело в том, что так именуется сам процесс охлаждения — излучение тепла от земной поверхности. Radiatio с латыни обозначает «излучение».

Если днем земля нагреется, а ночью будет быстро остывать, и при этом нет ветра и облаков, то все может повториться.

Подобное явление наблюдали во многих регионах страны, но особенно оно напугало столицу.