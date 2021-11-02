Вологжане наблюдали "радиационный" туман

Туман как туман, только название так себе. Фото: Ольга Кузнецова

В Вологодской области минувшей ночью во многих районах наблюдался туман. Его синоптики уже назвали устрашающим словом "радиационный".

Они же пояснили, что туманы в это время - обычное дело: повышается влажность воздуха, затем началась конденсация водяного пара, который и завис в воздухе. Так и появился туман.

Как пояснили синоптики, "радиационным" туман называют так не потому, что он содержит радиактивные частицы. Дело в том, что так именуется сам процесс охлаждения — излучение тепла от земной поверхности. Radiatio с латыни обозначает «излучение».

Если днем земля нагреется, а ночью будет быстро остывать, и при этом нет ветра и облаков, то все может повториться.

Подобное явление наблюдали во многих регионах страны, но особенно оно напугало столицу.