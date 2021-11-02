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Общество2 ноября 2021 17:23

В Вологде строится дом для переселенцев из аварийного жилья

Строительство началось на улице Архангельской. Новые квартиры получат 208 семей.
Евдокия САХАРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Стройка идет полным ходом. Фундамент уже готов!

Стройка идет полным ходом. Фундамент уже готов!

Фото: администрация города Вологды

В Вологде на улице Архангельской продолжается строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Стоимость контракта почти 338 млн рублей. Работы стартовали в июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ко 2 ноября уже полностью готов фундамент под все 4 секции здания.

На стройку с проверкой прибыл мэр города Сергей Воропанов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. На работах задействовано 20 рабочих и 4 единицы техники. Летом все необходимые коммуникации уже будут готовы.

Дом будет состоять из 4 подъездов, всего 208 квартир с готовой отделкой - 1,2,3-комнатные. Общая жилая площадь составит более 10 тысяч кв. м. Отделочные работы стартуют в конце весны. У здания разместят детскую и спортивную площадки, а также парковку.

Мэр прокомментировал ход работ: «Подрядчик надежный, работает в нашем городе более 30 лет. Объем большой - работать нужно быстро. Опыт у наших строителей есть, параллельно идет кирпичная кладка и ведется черновая отделка».

На данный момент по программе переселения новое жилье получают жители аварийных домов, получивший этот статус до 2017 года. Летом Президент предложил продолжить этот проект. Теперь в новую программу войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года. В следующем году в регионы поступит 45 млрд рублей на расселение.

В новом доме на улице Архангельской квартиры получат, в том числе, жители дома 1958 года постройки, что стоит по адресу улица Рабочая,4. Вологжане попали под 3-й этап программы.

«Самое важное – это засыпать в теплом доме и не боятся, что ночью можно проснуться из-за пожара или пьяных разборок в подъезде», - порадовалась жительница дома Татьяна С. Другая вологжанка тоже предвкушает новую жилплощадь: «Даже не верится, что мы переедем в новый дом. Мы в этой квартире прописаны с сыном, сколько метров нам дадут пока непонятно, но очень рады, что будет все новое».

Первый этап программы переселения Вологде завершился в 2020 году. Успели расселить 15 ветхих и аварийных домов. На втором этапе новое жилье получат 15 семей. Дом на Архангельской - третий этап программы.

В Вологде строится дом для переселенцев
Мэр Вологды побывал на стройке дома для 208 семей на улице Архангельской. Здание должны сдать к ноябрю 2022 года.