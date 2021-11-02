В Вологде строится дом для переселенцев из аварийного жилья

Стройка идет полным ходом. Фундамент уже готов! Фото: администрация города Вологды

В Вологде на улице Архангельской продолжается строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Стоимость контракта почти 338 млн рублей. Работы стартовали в июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ко 2 ноября уже полностью готов фундамент под все 4 секции здания.

На стройку с проверкой прибыл мэр города Сергей Воропанов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города. На работах задействовано 20 рабочих и 4 единицы техники. Летом все необходимые коммуникации уже будут готовы.

Дом будет состоять из 4 подъездов, всего 208 квартир с готовой отделкой - 1,2,3-комнатные. Общая жилая площадь составит более 10 тысяч кв. м. Отделочные работы стартуют в конце весны. У здания разместят детскую и спортивную площадки, а также парковку.

Мэр прокомментировал ход работ: «Подрядчик надежный, работает в нашем городе более 30 лет. Объем большой - работать нужно быстро. Опыт у наших строителей есть, параллельно идет кирпичная кладка и ведется черновая отделка».

На данный момент по программе переселения новое жилье получают жители аварийных домов, получивший этот статус до 2017 года. Летом Президент предложил продолжить этот проект. Теперь в новую программу войдут дома, признанные аварийными до 1 января 2021 года. В следующем году в регионы поступит 45 млрд рублей на расселение.

В новом доме на улице Архангельской квартиры получат, в том числе, жители дома 1958 года постройки, что стоит по адресу улица Рабочая,4. Вологжане попали под 3-й этап программы.

«Самое важное – это засыпать в теплом доме и не боятся, что ночью можно проснуться из-за пожара или пьяных разборок в подъезде», - порадовалась жительница дома Татьяна С. Другая вологжанка тоже предвкушает новую жилплощадь: «Даже не верится, что мы переедем в новый дом. Мы в этой квартире прописаны с сыном, сколько метров нам дадут пока непонятно, но очень рады, что будет все новое».

Первый этап программы переселения Вологде завершился в 2020 году. Успели расселить 15 ветхих и аварийных домов. На втором этапе новое жилье получат 15 семей. Дом на Архангельской - третий этап программы.