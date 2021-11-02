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Общество2 ноября 2021 16:23

Губернатор Вологодчины ответит на вопросы вологжан

Эфир состоится 25 ноября, а вопросы принимаются уже сейчас
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы губернатора

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области ответит на вопросы жителей на своей седьмой "Прямой линии". Мероприятие запланировано на 25 ноября: посмотреть трансляцию можно будет на областных телеканалах, а также страничках Олега Кувшинникова в соцсетях.

Ко 2 ноября за минувшую неделю уже поступило более двух сотен вопросов. Большинство отметившихся из Вологды и Череповца. Как сообщили в колл-центре, львиная доля обращений о коронавирусной инфекции и вакцинации, ситуации в здравоохранении, а также по благоустройству дворов, освещению улиц, ремонту дорог. Многие озадачены: когда приведут в достойный вид площадь Революции в областной столице?

Обращения от жителей Вологодчины принимаются по номеру телефона 8 (8172)77–77–88, электронной почте gubernatoru@gov35.ru, на сайте губернатора и даже через соцсети с хэштегом #Кувшинников.

Олег Кувшинников отметил, что приходящие вопросы каждый день попадают ему на стол: "Я готов абсолютно к любым вопросам. Призываю жителей районов области принять активное участие в Прямой линии. На связи со студией будут главы муниципалитетов, поэтому некоторые вопросы мы сможем решить или сдвинуть с мертвой точки в прямом эфире".

Журналисты портала «Город Во» задали свои вопросы губернатору. Редакция издания напомнила главе о необходимости реконструкции в Вологде заброшенного здания у школы №23, о важности воссоздания летних детских лагерей - в регионе множество заброшенных мест отдыха. Так почему бы их не восстановить?