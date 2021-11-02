Череповец собирается купить 28 электробусов

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Начальник отдела транспорта департамента ЖКХ Игорь Фасонов рассказал о судьбе общественного транспорта Череповца. В последние годы наметилось крупное обновление парка.

В 2023 город металлургов даже собирается ввести новый вид транспорта - электробусы. Планируется закупить 28 экземпляров, но к ним придется установить 12 зарядных станций. Всего по проекту „Экология“ будет куплено 130 автобусов для города и 20 для межгорода.

На данный момент уже работает единое расписание движения, оплата проезда через валидаторы, а на остановках установлены электронные табло.

Электробус - решение спорное, ведь нужны дорогие зарядные станции (как и сами автобусы), а также время простоя - на ту же зарядку. Замена вышедшей из строя достаточно недолговечной батареи очень затратна. Кроме того, отопление ест много электроэнергии. Часто для обогрева используются дизельные автономные обогреватели, но они серьезно загрязняют воздух. При низких температурах электробус может не завестись вовсе - как телефоны теряют заряд на морозе. Москва успела разочароваться в этом виде транспорта.